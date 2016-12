Yazlık ayakkabılar için altın kurallar

Güneş yüzünü gösterince, biz de yeni sezonun trendlerini sokağa yansıtmaya başlayabiliriz. Tabii, doğru bir şekilde... Yazın ‘hit’i püskülü nasıl kullanalım? Gladyatör sandalet giymenin incelikleri ve jean gömlek modasını yazdım... Dergilerde, vitrinlerde her yerde püsküllü eşyalar var. Çok beğeniyorum ama nasıl kullanacağımı bilemiyorum. Yardımcı olabilir misiniz? ● Püskül modası her 3 senede bir hortluyor. Çünkü hippilik her daim ‘in’. Kullanırken birkaç ufak noktaya dikkat etmenizi tavsiye ederim. ● Öncelikle çok uzun değil veya minyon bir tipe sahipseniz, uzun püsküllü çantalar sizi daha kısa gösterecektir. ● Dizlerinin görüntüsünden hoşlanmayan kadınlar, sezonun trendi püsküllü etekler sizi bekliyor. ● Püsküllü kemer ise uzun boyda pantolon üzerine kısa boyda etek üzerine kullanılmalı. ● Ayakkabıda, ancak bilekleriniz ince ise püskülü tercih etmenizi öneririm.

Taytlar dolabımın vazgeçilmezi. Ancak o kadar çabuk eskiyorlar ki, acaba dayanıklı olanlarını nereden alabilirim? ● Taytlar vazgeçilmezimiz. Ama gerçekten de bazıları pek dayanıksız oluyor. Ucuza aldığımız bu ürünler ‘kullan at’ modeli olmaya başladı neredeyse. Benim de yakından

takip ettiğim markalardan biri Calzedonia’nın taytları oldukça kaliteli. Ayrıca Nike ve Adidas’ın spor taytlarını da tavsiye ederim.

YAZLIK AYAKKABILAR IÇIN ALTIN KURALLAR ■ Ayakkabınızın ister topuğu açık olsun ister burnu, ayağınız mutlaka pedikürlü olmasına özen göstermelisiniz. ■ Ayak parmaklarınız ojeli olmak zorunda değil. Fakat topuklarınız sert ve koyu renk olmamalı. ■ Açık ayakkabı giyecekseniz, ayaklarınızda morluk ya da yara olmamasına da özen gösterin. ■ Ayakkabınız sandalet, sabo ya da terlik olsun deri ise boyasının; kumaşsa temizliğinin yapılmış olarak sezona hazır olmasına özen gösterin. ■ Bileğiniz kalınsa dolgu topuklu ve geniş tabanlar ince ise zarif ve ince modeller tercih edebilirsiniz. ■ Bacaklarınızın çok ince, ayaklarınızın incecik ve zarif olması halinde sezon modası olan gladyatör çizmelerini kullanabilirsiniz. Fakat vücudunuz su tutuyorsa, bağcıklar çok çabuk iz yapacağından kullanmamanızı tavsiye ederim. Yürüdükçe bağların aşağı kayma ihtimalı yüksek olduğundan, en azından uzun yürüyeceğiniz günlerin tercihi

olmamalı. JEAN GÖMLEK KULLANMANIN PÜF NOKTASI… 1. İnce kumaştan jean gömlekler, pantolon ve etekle gömlek niyetine kullanılabilir. 2. Cepli jean gömlekler üst bölgenizi daha kalın gösterir. Üst bedeni uzun olanların kullanmasını öneririm. 3. Jean gömleği ceket gibi kullanmak ‘out’, benden söylemesi. Sevdiğim jean gömlek markaları, Mavi, Levi’s, Marks & Spencer... Paylaşmak ister misin? Sonraki >