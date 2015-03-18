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Masal diyarı Kapadokya
Gezi

gezı-20150605Masal diyarı Kapadokya

Sadece tarihi açısından değil aynı zamanda ruhani dünya sahnesiyle de yüzyıllardır varlığını koruyan Kapadokya bölgesi ‘Dünya Mirası’ statüsünü sonuna kadar hak ediyor. Bu şaşırtıcı güzelliği bu ay İpek Tuzcuoğlu kaleme aldı. 

Bazen bir fotoğraf bazen bir görüntü bazen bir dost bazen de bir koku sizi geçmiş zaman kapılarından birinin önüne bırakıverir ansızın. Oysa ki siz ‘an’dasınızdır fakat zihniniz ve ruhunuz çoktan terk edivermiştir bedeninizi. Kapılar kapıları açar ve geçmişe yolculuk başlar artık. Aslında birkaç dakika süren bu yolculuğa saatleri sığdırır insan, duygudan duyguya geçer...

Bendeniz de sevgili Nilüfer Pazvantoğlu’ndan aldığım bir telefonla (“İpek’çiğim, Seninle dergisinin gezi yazılarını ünlü isimlere yazdırıyoruz. Senin Türkiye’de ya da yurt dışında gittiğin bir kentle ilgili yazı yazmanı arzu ediyoruz” demesiyle) işte böylesine bir kapının önünde buluverdim kendimi ve çok eskidendi çok o diyarla buluşmam ama kesinlikle orayı yazmalıyım dedim ve girdim o kapıdan içeri Murathan Mungan’ın dizeleri eşliğinde;

 

 

 

 

Hani erken inerdi karanlık,
Hani yağmur yağardı inceden,
Hani okuldan, işten dönerken,
Işıklar yanardı evlerde,
Eskidendi, çok eskiden.

Hani ay herkese gülümserken,
Mevsimler kimseyi dinlemezken...
Hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken,
Eskidendi, çok eskiden.

Hani hepimiz arkadaşken,
Hani oyunlar tükenmemişken,
Henüz kimse bize ihanet etmemiş,
Biz kimseyi aldatmamışken,
Eskidendi, çok eskiden.

Dediği gibi işte o kadar eskidendi bu masal diyar Kapadokya ile tanışmam. Belki okuyucularımızın hâlâ dün gibi hatırladığı ‘Asmalı Konak’ dizisi vesile oldu bu buluşmaya. Vegezı-20150605-1 o konağın beldesi güzel atlar ülkesi Kapadokya… Bu isim Kapadokya Krallığı’ndan gelir. Onun da eski ismi Katpatuka imiş; Pers dilinde ise ‘Güzel Atlar Ülkesi’ manasına gelirmiş. ‘Bir varmış bir yokmuş’la başlayan masallar misali bir coğrafyadır Kapadokya benim için. Doğadaki her güzelliğin farkına varabilenlerdenseniz ve şayet oralara hala gitmediyseniz çok şey kaçırmışsınız derim. Bambaşka bir boyutun başka bir dünyanın iz düşümü gibidir oralar. Yıllar içinde gerek yurt içi gerek yurt dışı birçok yer gezdim. Ama en güzel bulutları, bulut geçişlerini orada gördüm.

Açık bir arazi olduğu için bulutlar çok hızlı yer değiştirir ve harikulade ışık oyunlarına şahit olursunuz gökyüzünde. Yolda giderken göğe bir bakarsınız, harika bir bulut kümesi sizi selamlıyordur. Kafanızı çevirir bir başka tarafa bakarsınız, peribacaları sıraya durmuş sizi selamlar. Diğer tarafa bakarsınız, güneşin hüzmelerinden muhteşem
bir selam çakış daha... Bir bakmışsınız, doğanın bu rengârenk oyununun bir parçası olmuşsunuz. O yüzdendir belki de oradan her dönüş, oraya her veda bu harikulade oyunun bitişidir, gerçek dünyaya dönüştür. Bu halde sizi farklı bir ruh haline büründürür. Yaşamın özünü, saflığını, temizliğini içinizde hissetmeye başlarsınız. Hani kimi zaman mevcut düzenden çok sıkılır bunalır ya insan, hani bir an tası tarağı toplayıp uzaklarda yaşama arzusu ağar basar ya işte, Kapadokya tam da öylesine bir kaçış, bir mola yeridir sizin için. Dersiniz ki, burası Türkiye’de bir yer değil, dünyanın da dışında sanki bambaşka bir gezegen gibi. Hani denir ya anlatılamaz yaşanır, işte öyledir bu diyarlar.

Yaradanın doğayı en güzel resmettiği yerlerin başında gelir kısaca. Eeee, o zaman kişinin hayatına kısa da olsa bir mola vereceği derin nefeslere sakin kulaçlara yol alacağı yerdir. Bendenizin buralarla buluşması da bir dizi film teklifiyle hem çalışmaya dolayısıyla da yaşamaya başlamamla oldu.

Akşamüstü gün batımında varmıştım kalacağımız otele. Sinasos’ta bir yerdi, âdeta büyülenmiştim. Sokakların dokusu, evleri, taşların mimarisi, sessizlik, o atmosfer inanılmazdı. Daha sonraları vadileri keşfe çıktım. Hele Kızılçukur mutlaka her akşam günbatımında tek başıma arabayla gittiğim yerdi. Bir dostum, arkadaşım oldu, vadi yürüyüşleri yaptık. Göreme bir açıkhava platosu gibiydi âdeta. Sanki bir yerlerden eski yüzyıllara ait insanlar çıkıverecekmiş gibiydi. Avanos’ta çömlek yapmayı öğrendik, Ürgüp’te esnafla çay kahve muhabbetlerimiz oldu... Çavuşin köyüne yürüyüşler, Güvercinlik Vadisi, Aşk Vadisi, kiliseler, güvercin yuvaları, peri bacaları bizim en sıkı dostlarımız oldu aylar sonrası.

gezı-20150605-2Tabii ki, Uçhisar ve Museum Hotel’i yazmadan geçemem. Özellikle sahibi Ömer Bey 14 yıldır görüştüğüm ve tüm dostlarıma, “Orada kalmasanız dahi mutlaka bir çayını kahvesini için, Kapadokya’yı bir de ondan dinleyin” dediğim benim için bölgeyle özdeşmiş bir Kapadokya sevdalısı, başarılı bir iş adamıdır. Bölge için birçok risk almış, emek vermiş, bürokratik aşamaları sabırla beklemiş girişimci iş adamlarının başında gelir. Pek tabii ki sadece o değil onun gibi doğma büyüme oralı olan birçok kişinin bölgenin yurtdışına açılmasında beğeni kazanmasında büyük emeği vardır. ‘Asmalı Konak’ dönemimiz iki sezon sürdü ve veda edip o güzel diyardan ayrıldık. Ama her fırsat bulduğumda mutlaka gittiğim yerlerin başındadır benim için.

Ne zaman huzur ne zaman derin bir nefes ve ne zaman yaşamın binbir rengine nüfuz etmek ve ne zaman doğanın o harikulade oyununa katılmak istesem, işte orası Güzel Atlar Ülkesi’nden başka bir yer olmaz benim için...

İşte, bir telefonun bana yaşattığı duygular. Geçmiş zaman hatıralarından bendenizden kısa bir özet sizlere. Bu vesile ile de bir selam da Kapadokya’ya, oradaki eşe dosta, vadilere, güvercinlere ve benim güzel bulutlarıma... Ve tabii ki sevgili Meral Okay’ın güzel ruhuna... Geçmiş zaman kapıları kimi zaman bir görüntü kimi zaman bir dost kimi zaman bir koku ile açılır dedik ya yazımızın başında, benimki de bir telefonla Seninle dergisi okuyucularına açıldı işte... Son söz de şairin güzel dizeleriyle olsun;

Hani şarkılar bizi bu kadar incitmezken,
Hani körkütük sarhoşken gençliğimizden,
Daha biz kimseye küsmemiş,
Daha kimse ölmemişken,
Eskidendi, çok eskiden.


Şimdi ay usul, yıldızlar eski
Hatıralar gökyüzü gibi gitmiyor üstümüzden
Geçen geçti,
Geçen geçti,
Geceyi söndür kalbim
Geceler de gençlik gibi eskidendi
Şimdi uykusuzluk vakti.

NE YAPILIR? BALON TURU

Kapadokya Balloons 0384 271 24 42
Atmosfer Balloons 0384 219 26 43
Rainbow Balloons 0384 219 33 08
Sultan Balloons 0384 353 52 49

OUTDOOR

Kapadokya Jet Boat 384 511 34 59
Gondol Turu ve Jeep Safari 384 511 34 59
NEREDE KALINIR? Sacred House Hotel 0384 341 7102
Double Tree by Hilton Avanos 0384 511 1111
Ramada Cappadocia 0384 343 3470
Uçhisar Kaya Hotel 0384 219 2007
Göreme Kaya Hotel 0384 271 2311
Museum Hotel 0384 219 2220

NEREDE YENIR?

Avanos Restaurant 0384 511 4844
Sur Balık Restaurant 0384 511 66 95
Han Restaurant 0384 511 56 90
Altınocak Restaurant 0384 511 2385

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