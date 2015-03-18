Konser, etkinlik, rÃ¶portaj, sinema...

MÃœZÄ°KAL

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Broadway yapÄ±tÄ± â€˜Operadaki Hayaletâ€™ bu ay Ä°stanbulâ€™da...

SERGÄ°

YaratÄ±cÄ± deha Mimar Sinan, Tophane-i Amireâ€™de...

SÄ°NEMA

Oyuncu Nesrin Cavadzade, â€˜Son Mektupâ€™ ile beyazperdede...

KONSER

Sevilen grup Yeni TÃ¼rkÃ¼, Trump Caddeâ€™de...

Efe BaltacÄ±gil EN SON NE YAPTI?

Klasik mÃ¼zik alanÄ±nda en baÅŸarÄ±lÄ± mÃ¼zisyenlerimizden Ã§ellist Efe BaltacÄ±gil, bu ayki anketimizin konuÄŸu. DÃ¶rt yÄ±ldÄ±r Seattle Senfoni OrkestrasÄ±â€™nÄ±n grup ÅŸefliÄŸini yÃ¶neten Efe BaltacÄ±gil, 17 Nisanâ€™da Ä°ÅŸ Sanatâ€™Ä±n sahnesinde olacak.

1)En son hangi kitabÄ± okudunuz?

â€˜Denemelerâ€™i... Avrupaâ€™yÄ± karanlÄ±k OrtaÃ§aÄŸâ€™dan Ã§Ä±kartan dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve hÃ¼manizmin kÃ¶klerini net bir ÅŸekilde ortaya koyuyor. Hangi sayfayÄ± aÃ§arsanÄ±z aÃ§Ä±n kesinlikle bugÃ¼n ile iliÅŸkili konularÄ± gÃ¶rebileceÄŸiniz harika bir kitap.

2)En son hangi filmi izlediniz?

â€˜Birdmanâ€™i... Bir sanatÃ§Ä±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lardan sonra geÃ§irdiÄŸi kuraklÄ±ÄŸÄ± Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶steriyor. Ã–zellikle sahne sanatlarÄ± ve ile ilgili izleyicilerin beÄŸenebileceÄŸi bir film.

3)En son hangi albÃ¼mÃ¼ dinlediniz?

Chris Thileâ€™nin â€˜Bach: Sonatas and Partitas Vol.1â€™ albÃ¼mÃ¼nÃ¼... Harika bir mÃ¼zisyen. AslÄ±nda bir halk mÃ¼zisyeni olan bu muazzam yetenekli mandolin ustasÄ±, Bach Partita ve SonatÄ± en iyi kemancÄ±lara taÅŸ Ã§Ä±karacak bir ÅŸekilde Ã§alÄ±yor. AyrÄ±ca harika kontrbasÃ§Ä± ve benim kardeÅŸim Foraâ€™nÄ±n Ã¶ÄŸretmenlerinden biri olan Edgar Meyerâ€™ in Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ile bu albÃ¼mÃ¼n gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olmasÄ± ayrÄ±ca bir derinlik katÄ±yor bu gÃ¼zel kayda.

4)En son hangi konsere gittiniz?

Thomas Dausgaard ve Seattle Senfoni OrkestrasÄ±â€™nÄ±n Sibeliusâ€™un tÃ¼m senfonilerini Ã§aldÄ±ÄŸÄ± konsere. Uzun yÄ±llar Ã¶nce yaÅŸamÄ±ÅŸ bir bestecinin dÃ¼nyasÄ±nÄ± en gÃ¼zel nasÄ±l anlayÄ±p, yakÄ±nlÄ±k kurabiliriz? Ä°stediÄŸimiz kadar Ã¶zgeÃ§miÅŸ okusak da Finlandiyaâ€™nin Ã¼nlÃ¼ bestecisi Sibeliusâ€™un 150. doÄŸum yÄ±lÄ±nda tÃ¼m senfonileri (7), Keman KonÃ§ertosu ve Finlandiya eserleri ile Ã¼Ã§ hafta zarfÄ±nda Ã§almak ve dinlemek kadar etkileyici olamaz bence...

ALBÃœM

ALABANDA PÄ°YASADA

YaptÄ±klarÄ± amatÃ¶r videolar ile sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan Ã–zgÃ¼r Babacan ve Ä°rfan Seyhan, â€˜Alabandaâ€™ isimli albÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla dinleyicileri ile buluÅŸuyor. AlbÃ¼m ikilinin sÃ¶yledikleri Karadeniz ezgileriyle insanÄ±n iÃ§ini Ä±sÄ±tacak 10 parÃ§adan oluÅŸuyor.

MÃœZÄ°KAL

Operadaki HAYALET

Broadwayâ€™in en uzun soluklu mÃ¼zikali â€˜Operadaki Hayaletâ€™ 8-26 NÄ°SAN tarihlerinde mÃ¼zikal severlerle buluÅŸuyor. Ä°ngiliz besteci Sir Andrew Lloyd Webberâ€™in Ã¶lÃ¼msÃ¼z

eseri Zorluâ€™da izlenebilecek. FransÄ±z yazar Gaston Lerouxâ€™Ä±n romanÄ±ndan uyarlanan mÃ¼zikal, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda 40 Ã¼lke, 110 ÅŸehirde, 65 bin performansla 80 milyonluk bir izleyici kitlesine de sahip.

KONSER

Yeni TÃ¼rkÃ¼

TRUMP CADDEâ€™DE TÃ¼rkiyeâ€™nin en sevilen gruplarÄ±ndan Yeni TÃ¼rkÃ¼, 18 NÄ°SANâ€™da unutulmaz ÅŸarkÄ±larÄ±yla Trump Cadde sahnesinde olacak. Yeni TÃ¼rkÃ¼, dÃ¼nden bugÃ¼ne en sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± Trump Cadde ziyaretÃ§ileri iÃ§in sÃ¶yleyecek. Ãœcretsiz olarak herkesin katÄ±lÄ±mÄ±na aÃ§Ä±k olacak konser yaklaÅŸÄ±k iki saat sÃ¼recek.

VÄ°ZYONDAN KARELER

TEK AÅžKIM/THE ONE I LOVE

BoÅŸanmanÄ±n eÅŸiÄŸinde olan Ethan ve Sophie, evlilik terapistlerinin Ã¶nerisiyle bir kÄ±r evine tatile giderler. Romantik baÅŸlayan bu hafta sonu, beklenmedik sonuÃ§lar doÄŸurur. Orada kendilerinin Ã§ok daha iyi, seksi ve gÃ¼zel versiyonlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ± kulÃ¼bede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfedince olaylar Ã§Ä±ÄŸÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±kar. Elisabeth Moss ile Mark Duplass ve Ted Dansonâ€™Ä± buluÅŸturan yapÄ±t 17 NÄ°SANâ€™da sinemalarda.

EKSÄ°K

30 yÄ±l boyunca birbirini hiÃ§ tanÄ±mayan iki kardeÅŸin hayatlarÄ±na ve geÃ§miÅŸ acÄ±larÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutan â€˜Eksikâ€™ 17 NÄ°SANâ€™da vizyona giriyor. BaÅŸrollerini Nur SÃ¼rer, BarÄ±ÅŸ Atay, Ã–zgÃ¼r Emre YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Toprak SaÄŸlamâ€™Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± projenin kadrosunda UÄŸur Polat, Åžebnem SÃ¶nmez, Funda EryiÄŸit, Sarp Akkaya, Caner Erdem gibi isimler de yer alÄ±yor.

TEKSAS KATLÄ°AMI/ THE TEXAS CHAIN SAW

MASSACRE Sinema tarihine geÃ§miÅŸ bir klasik, 40. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde restore edilen yeni kopyasÄ±yla 3 NÄ°SANâ€™da vizyona giriyor. GerÃ§ek olaylara dayanan bu korku hikÃ¢yesi, hÃ¢lÃ¢ tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyi korku filmlerinden biri. Tobe Hooperâ€™Ä±n filmi, iÃ§lerinden birinin Ã§ocukluk evini ziyarete giden beÅŸ gencin, insan yiyen bir ailenin eline dÃ¼ÅŸmesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kabusu anlatÄ±yor.

CITIZENFOUR

Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ dahil 40â€™Ä±n Ã¼zerinde Ã¶dÃ¼l kazanan â€˜Citizenfourâ€™da Laura Poitras ve Glenn Greenwald, â€˜Citizenfourâ€™ takma adÄ±nÄ± kullanan Edward Snowdenâ€™la Hong Kongâ€™da buluÅŸuyor. Snowden, gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± CIAâ€™in Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini hukuk dÄ±ÅŸÄ± yollarla ihlal ettiÄŸini kanÄ±tlayan belgeleri kameralar Ã¶nÃ¼nde gazetecilere teslim ediyor. Snowdenâ€™Ä±n hayatÄ±nÄ± sonsuza dek deÄŸiÅŸtirecek bu fedakÃ¢rca eylemini anlatan filmin vizyon tarihi, 3 NÄ°SAN.

LA FRENCH

YÃ¶netmenliÄŸini Cedric Jimenezâ€™in yaptÄ±ÄŸÄ±, baÅŸrollerinde Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ FransÄ±z oyuncu Jean Dujardinâ€™in yer aldÄ±ÄŸÄ± â€˜La Frenchâ€™, 17 NÄ°SANâ€™da sinemaseverlerle buluÅŸacak. 70â€™lerin Marsilyaâ€™sÄ± dÃ¼nyada uyuÅŸturucu trafiÄŸinin en yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgelerden biri. GerÃ§ek hikÃ¢yeden uyarlanan film, tÃ¼m zamanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k uyuÅŸturucu organizasyonunu ve bu ÅŸebekeyi ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in yapÄ±lanlarÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. Jean Dujardin, bu kez ÅŸebekeyi ortadan kaldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan polis rolÃ¼nde...

GÃ–KHAN DOÄžUM

STÃœDYOMUZ, BÄ°ZÄ°M Ä°KÄ°NCÄ° EVÄ°MIZ

Athenaâ€™nÄ±n son albÃ¼mÃ¼ â€˜AltÃ¼stâ€™Ã¼n de kaydedildiÄŸi FadeOut Studiosâ€™un kurucularÄ±ndan GÃ¶khan DoÄŸum ile yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda konuÅŸtuk. FadeOut Studios, TÃ¼rkiyeâ€™nin en donanÄ±mlÄ± kayÄ±t stÃ¼dyolarÄ±ndan biri. GÃ¶khan DoÄŸum, arkadaÅŸÄ± Kerem Ã‡akÄ±roÄŸlu ile birlikte kurduÄŸu stÃ¼dyoyla ilgili sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±.

FadeOut Studiosâ€™u kurma fikri nasÄ±l doÄŸdu?

Ä°nsanlar yapmak istedikleri, sevdikleri ya da yetenekli olduÄŸu iÅŸler hakkÄ±nda tecrÃ¼beler biriktirir. Ã‡ocukluÄŸumuzda baÅŸlayan mÃ¼zik aÅŸkÄ± bizi hayallerimizle birlikte bÃ¼yÃ¼tÃ¼p bu gÃ¼nlere getirdi. MÃ¼zik hakkÄ±nda yeterli tecrÃ¼beye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hissettiÄŸimiz anda kendimizi yÄ±llarca hayallerini kurduÄŸumuz stÃ¼dyoyu inÅŸa ederken bulduk.

StÃ¼dyonuzda ne tÃ¼r Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor?

StÃ¼dyomuzda iÃ§inde ses bulunduran her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ yapÄ±lÄ±yor. AlbÃ¼m kayÄ±tlarÄ±, single kayÄ±tlarÄ±, dizi/film ve reklam mÃ¼zikleri, seslendirme, ses tasarÄ±mÄ±, sound fx ve foley kayÄ±tlarÄ± yapÄ±yoruz. StÃ¼dyomuzda bÃ¼yÃ¼k sanatÃ§Ä±larÄ±n konser provalarÄ±; klip, dizi, film ve fotoÄŸraf Ã§ekimleri; bazÄ± ÅŸirketlerin Ã¶zel toplantÄ±larÄ± da yapÄ±lÄ±yor. Bu aralar sÄ±kÃ§a Ã¶zel gÃ¼nlerinde kullanmalarÄ± iÃ§in kiÅŸiye Ã¶zel ÅŸarkÄ±lar hazÄ±rlayÄ±p kaydediyoruz. ArtÄ±k yurtdÄ±ÅŸÄ±nda da duyulmaya baÅŸladÄ±k. Suriyeli bir rap sanatÃ§Ä±sÄ±ndan, New Yorklu Indie mÃ¼zisyenlere; NijeryalÄ± RnB artistinden, MÄ±sÄ±rlÄ± arabesk sanatÃ§Ä±larÄ±na kadar pek Ã§ok kayÄ±t yaptÄ±k. Genelde canlÄ± Ã§alÄ±nan mÃ¼zikleri kaydetmek daha Ã§ok ilgimizi Ã§ekiyor. Athenaâ€™nÄ±n son albÃ¼mÃ¼ â€˜AltÃ¼stâ€™Ã¼ bu teknikle kaydettik.

KayÄ±t stÃ¼dyosu alanÄ±ndaki farkÄ±nÄ±z nedir?

Bizim iÃ§in ses kayÄ±t stÃ¼dyosu denilince 3 Ã¶nemli faktÃ¶r vardÄ±r. Birincisi maliyet... TÃ¼rkiyeâ€™de bizim kulvardaki stÃ¼dyolar genelde saat ya da gÃ¼n bazlÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Biz

Ã¶nceliÄŸimizi gelen projeye veriyoruz. BÃ¶ylelikle mÃ¼ÅŸterilerimiz â€˜deadlineâ€™ sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekmeden daha rahat Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Hesapta olmayan maliyet artÄ±ÅŸlarÄ±yla da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±yor. Ä°kincisi rahatlÄ±k... StÃ¼dyomuz, bizim ikinci evimiz. Zamanla gelen mÃ¼ÅŸterilerimizin de ikinci evi haline geldi. Bunun yanÄ±nda esnek Ã§alÄ±ÅŸma saatleri sunuyoruz. Sanatla uÄŸraÅŸan insanlarÄ±n gÃ¼n iÃ§inde kullandÄ±klarÄ± zaman dilimi standart mesai saatleriyle pek uyuÅŸmaz. Bu yÃ¼zden biz de Ã§alÄ±ÅŸma saatlerimizi mÃ¼ÅŸterilerimize gÃ¶re uyarlÄ±yoruz. Gece ya da gÃ¼ndÃ¼z istedikleri her saatte hizmet verebiliyoruz. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ de teknoloji ve ekipman parkuru...

MÃ¼zik, geliÅŸen teknolojiyle birlikte kendini yenileyen ve sÃ¼rekli gÃ¼ncelleme gerektiren bir sektÃ¶r. YatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼nya standartlarÄ±na gÃ¶re yapÄ±yoruz. Teknolojimizi

sÃ¼rekli gÃ¼ncelleyip standartlarÄ± belirleyen markalarÄ±n Ã¼rÃ¼nlerine yatÄ±rÄ±m yapÄ±yoruz.

ÃœnlÃ¼ isimlerle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Ä°lginÃ§ anekdotlarÄ±nÄ±z var mÄ±?

MÃ¼zisyenler ve sanatÃ§Ä±lar renkli kiÅŸilikler ve tabii ki sÄ±klÄ±kla eÄŸlenceli zamanlar geÃ§iriyoruz. StÃ¼dyomuzun ev sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndaki ortamÄ± milyonlarÄ±n beÄŸenip takip ettiÄŸi sanatÃ§Ä±larÄ±n en doÄŸal hallerine tanÄ±klÄ±k etmemizi saÄŸlÄ±yor. Tabii bunlarÄ± paylaÅŸmak stÃ¼dyonun mahremiyetini zedeleyeceÄŸi iÃ§in paylaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Yeni projelerinizden bahseder misiniz? YakÄ±n gelecekte bir plak ÅŸirketi kurup kendi projelerimizi basÄ±p, Ã¶zellikle genÃ§, yetenekli bulduÄŸumuz sanatÃ§Ä±lara albÃ¼m yapmak istiyoruz.

ÃœÃ‡ SERGÄ°

Ä°lkbaharÄ± sanatla karÅŸÄ±lamaya ne dersiniz? Yeni sergiler sizleri bekliyorâ€¦

ÃœÃ‡ DARÃœÅžÅžAFAKALI BÄ°R SERGÄ°...

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Cemiyeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±â€™nda â€˜eÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸiâ€™ sunduÄŸu Ã¼Ã§ Ã¶ÄŸrencisini resim ve fotoÄŸraf sergisinde buluÅŸturuyor. Ä°stanbul BeyoÄŸluâ€™ndaki Galeri Buâ€™da 19-26 NÄ°SAN tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenecek sergide; DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Ortaokulu 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Defne HadiÅŸ serbest teknik resim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Lisesi 2012 yÄ±lÄ± mezunu Ã‡aÄŸdaÅŸ TorbacÄ±oÄŸlu objektifinden yansÄ±yan fotoÄŸraf kareleriyle yer alacak. Serginin gÃ¶rsel tasarÄ±mÄ± ise yine 2012 yÄ±lÄ± DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Lisesi mezunu TuÄŸba Ekeâ€™nin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

MY PEOPLE/BENÄ°M Ä°NSANLARIM

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ dijital oyun platformu Zyngaâ€™nÄ±n ÅŸef animatÃ¶rÃ¼ Kaan KayÄ±moÄŸlu, ilk sergisi â€˜My People/Benim Ä°nsanlarÄ±mâ€™la 11 NÄ°SANâ€™da Galeri Dianiâ€™de yer alacak. 1972 doÄŸumlu Kaan KayÄ±moÄŸlu, 26 yaÅŸÄ±ndan bu yana Amerikaâ€™da yaÅŸÄ±yor. ÃœnlÃ¼ Savannah Sanat ve TasarÄ±m Okuluâ€™ndan mezun olan KayÄ±moÄŸlu, hayran olduÄŸu birÃ§ok animasyon film yÃ¶netmeni iÃ§in oyun tasarlayan ekiplerde yer almaktan gurur duyduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor ve ekliyor: â€œAnimasyon sanatÃ§Ä±sÄ± olmam plastik sanatlara uzak olduÄŸumu asla dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rtmemeli.

MÄ°MAR SÄ°NAN VE YARATICI DEHANIN ÅžAHESERLERÄ°

MimarlÄ±k tarihimizin en Ã¶nemli simgesi olan, yaratÄ±cÄ± dehasÄ±yla klasik OsmanlÄ± mimarisinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi eÅŸsiz yapÄ±tlarÄ±nÄ± hem kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze hem de dÃ¼nya mimarlÄ±k mirasÄ±na kazandÄ±ran Mimar Sinan, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 427. YÄ±lÄ±nda â€˜Mimar Sinan ve YaratÄ±cÄ± DehanÄ±n Åžaheserleriâ€™ sergisiyle anÄ±lÄ±yor. MSGSÃœ, Mimar Sinan AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi, MSGSÃœ Ä°Ã§ MimarlÄ±k BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ve Allevents ortaklÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenen â€˜Mimar Sinan ve YaratÄ±cÄ± DehanÄ±n Åžaheserleriâ€™ sergisi, 9 NÄ°SAN-31 MAYIS 2015 tarihleri arasÄ±nda Ä°stanbulâ€™daki MSGSÃœ Tophane-i Amire KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkeziâ€™nde izlenebilecek.