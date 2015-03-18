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Doğa Koleji basketbol dünya şampiyonu
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IMG-20150423-WA0000Doğa Koleji Genç Erkek Basketbol Takımımız, Fransa’da gerçekleştirilen Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’nda finalde Finlandiya’yı yenerek bir kez daha Dünya Şampiyonu oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, heyecan dolu maçta Doğa Koleji, Türkiye’ye bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Ligin başından bu yana en iyi şekilde mücadele eden “potanın doğa harikaları”, 2. kez dünya şampiyonu olarak şampiyonaya adını altın harflerle yazdı.



2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen şampiyonada, Sırbistan takımını yenen genç erkeklerde şampiyonluk kupasını alan takımımız, bugün Türkiye saatiyle 17.00’de gerçekleştirilen final maçında Finlandiya ile karşılaştı. Maçı 81- 69 alan takımımız, böylece ikinci kez Dünya Liseler Basketbol Şampiyonu unvanını almış oldu. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı maçta 81- 69 skor ile şampiyonluğunu ilan eden “potanın doğa harikaları” Türkiye’ye 2. kez bu gururu yaşattı. Maça üstün başlayan Doğa Koleji Genç Erkek Basketbol Takımımız ilk yarıyı 37-26 gibi iddialı bir skor ile kapattı.

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Genç basketçilerimiz zorlu geçen şampiyonada, ilk maçını erkeklerde Hırvatistan ile yaparak 48-42 kazandı. Doğa Koleji Erkek Basketbol Takımı, 2. maçını gerçekleştirdiği Bulgaristan’ı 86-40, çeyrek finalin ilk çaprazını oynadığı Yunanistan’ı 68-37, ikinci çaprazını oynadığı Sırbistan’ı ise 70-36 yenerek yarı finale çıktı. Takımımız son olarak, Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Slovenya ile kıyasıya mücadele ederek, 82-37 gibi büyük farkla finale yükseldi.

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Doğa Koleji CEO’su Bünyamin Çelikten, sporcuları yürekten kutladığını belirterek, “Onlarla gurur duyuyorum. Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurdular. Bugün kalbimiz genç sporcularımızla birlikte attı ve onlar da bizim yüzümüzü güldürdü” dedi.

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