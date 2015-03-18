Dondurma dünyasında 'in'ler 'out'lar...

İtalyanların dondurma konusundaki uzmanlığı, dünyadaki en yeni dondurma trendleri ve bizim geleneksel Maraş dondurmamızın diğerlerinden farkı... Çocukluğumuzun en renkli tatlarından biri olan dondurmanın inceliklerini sizin için öğrendim bu ay. İşte, dondurma dünyasındaki son ‘in’ler, ‘out’lar... DONDURMA DÜNYASINDA 'IN'LER 'OUT'LAR... Ben ve benim akranlarım, bütün çocukluğumuz boyunca yediğimiz süt kokulu dondurmalarla büyümüş bir nesiliz şüphesiz. Fakat son 10 yıldır dondurma damak tadımızda bir ‘gelato’ kavramı oluşmaya ve gün geçtikçe yer etmeye başladı. Nedir gelato, ne demek? Bizim dondurmadan farkı ne? Dünyada niye bu kadar popüler oldu? Bu ay bu işin peşine düştüm… Bütün bu meraklarımı gidermek için, sevdiğim dostlarımdan birisinin kapısını çaldım. Mehmet Ali Bey, yıllarca ticaret yapmış sonra artık emekli hayatı olsun diye Alaçatı’da otel açmış, daha sonra da zevk olsun diye dondurma dünyasına girmiş ve müthiş hızlı bir şekilde Alaçatı Hacı Memiş’teki dondurma dükkanıyla herkesin bir anda konuştuğu bir isim olmuştu. ‘Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır’ sözünü doğrularcasına eşi Perihan ile hakikaten son 1 yıldır enfes dondurmalar yapıyorlar. Bir yiyen bir daha yemenin peşindeydi bütün yaz. Mehmet Ali ağabeye, “Nedir ne değildir bu iş” diye sorduğumda, “Arda, bu iş böyle olmaz, yerinde görelim” dedi… Derken kendimizi dünyanın en büyük dondurma fuarı Sigep’te bulduk. Fuarı baştan aşağı talan ettik iki gün boyunca. Sigep, Ocak ayında İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen devasa bir dondurma ve pasta fuarı. Devasa derken gerçekten devasa… Gelato da aslında İtalyanca dondurma demek. Fakat bizim yıllardır yediğimiz dondurmadan hem malzeme olarak, hem yapım tekniğinde kullanılan makineler olarak farklı. Ana malzeme yine süt. Ancak bizim Türk tipi dondurmada mahlep kullanılırken, gelatoda tabii ki mahlep kullanılmıyor. Biri bir diğerinden daha güzel tartışmasına girmeye lüzum yok çünkü her ikisi de farklı bir damak tadına hitap eden dondurma cinsi… Fakat neden gelato dünya çapında nam salmışken, bizim Türk tipi dondurma yine sadece ülke sınırları içinde meşhur? Cevap aslında basit: Pazarlama ve ürüne uzun vadeli yatırım… İtalyanlar gelato için artisan dondurma diyorlar. Yani endüstriyel olmayan, satış yapılan mekânın arka tarafında gerekli teknik donanımla yapılan ve taze şekilde servis edilen dondurma tarzı. Bu tarz dondurmayı dünya çapında yayıp dağıtmak mümkün olmadığı için de kültürü yaymayı düzgün bir şekilde pazarlamışlar. Gelato yapan makineler, pastörizasyon cihazları, farklı gelato’lar yapmaya kolaylık sağlayan muhteviyatlar, hatta ve hatta dünyada çok tutmuş reçeteler... Yani uzun lafın kısası “Adamlar, sen gelato ye diye her türlü imkân, olanak ve teknolojiyi hazırlamış, al, yap, geliştir, üret ve kazan” diyorlar. Bu yüzden dünyada son derece hızla yayılıyor İtalyan dondurması Gelato… İşin teknik kısmını bir kenara bırakırsak, bu sezon dondurma dünyasında neler ‘in’ neler ‘out’ bir bakalım... VEGAN DONDURMALAR Vegan, yani içinde süt dâhil hiçbir hayvansal ürünün bulunmadığı ama tat olarak süt kadar lezzetli dondurmalar, bu sezon biraz daha ön plana çıkacak Avrupa’da. Temel 3 hammadde; su, esmer şeker ve dondurmanın aromasını verecek ana maddeden (çikolata, meyve vb) oluşan vegan dondurmalar, bir çeşit sorbe gibi de sınıflandırılabilir. Türkiye’de biz kısmen alışığız bu tip dondurmalara. Dondurmacı Yaşar Usta’nın sorbeleri yaz aylarının hakikaten ağız ferahlatan lezzetleri. Fakat benim fuarda tattıklarım hakikaten çok acayipti. Pekan cevizli ve dağ meyveli, fındıklı, fıstıklı, çikolatalı ve muzlu, havuçlu ve zencefilli çeşitleri, süt dondurma kadar lezzetliydi. GASTRONOMIK DONDURMALAR Bu sınıf hakikaten çok ilginç… İtalyanlar, dondurmayı sadece tatlı niyetine değil, ana yemeklerin içine de sokmaya karar vermişler anlaşılan. Örneğin, salatanızı somonlu yemek yerine somonlu dondurmayla servis etme fikrini çok cazip bulmuşlar ya da mozzarella caprese salatasında mozzarella peyniri yerine bir top mozzarellalı dondurma kullanmak hoşlarına gitmiş olmalı. Bana sorarsanız, ben bu tuzlu aromalarla çeşnilendirilmiş dondurmaları çok beğendiğimi söyleyemem. Dondurmaya daha tatlı lezzetleri yakıştırıyor damak. Ama merak ettiyseniz biberli, mozzarellalı, parmesanlı, somonlu çeşitlerini yapmışlar. Ben çok beğenmedim ama beğenene de mani olmayayım… YEMEK GÖRÜNÜMLÜ DONDURMALAR Aromalar konusunda sınırsız bir yaşam alanı keşfedince, dondurmanın kendisini de yemek gibi tasarlamaya başlamış şefler. Örneğin, pasta görünümünde dondurmalar ön plana çıkacak yakında… Ancak beni daha da çok şaşırtan sushi dondurmalardı. Yani tamamen tatlı aromalarda, ancak görüntüsü ve sunumu sushi gibi olan tabaklar

çok ilgimi çekti. Tatları da güzel, görüntüleri de. “Bir sushi lokantasında yemeğin üzerine İtalyan gelato servis edilir mi?” sorusuna, “Sushi şeklinde olursa neden olmasın...” diyesi geliyor insanın. AROMATIK KÜLAHLAR Bu sezon farklı tatlarla hazırlanmış waffle külahlar da rengârenk olacak. Hem külahların kendileri renkleniyor, hem şekilleri farklılaşıyor, hem de üzerlerindeki aromalar çeşitleniyor. Şimdiki nesil ne şanslı. Ben çocukken waffle külah yapan yerden dondurma yemek bir ayrıcalıktı. Şimdi neredeyse hazır külahtan dondurma yiyen bile kalmadı. Paylaşmak ister misin? < Önceki Sonraki >