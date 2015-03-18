|On puan
|Trend - Moda
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On Puan
Bu yaz gÃ¶zÃ¼mÃ¼z sadece noktalÄ± gÃ¶rÃ¼yor! SiyahÄ±yla, beyazÄ±yla, mavisiyle puantiyeler sarÄ±yor her bir yanÄ±mÄ±zÄ±â€¦
Flamenko Etkisi
ÃœnlÃ¼ Ä°talyan tasarÄ±mcÄ± ikilisi Dolce & Gabbana, yaz koleksiyonunda Ä°spanyaâ€™ya gÃ¶ndermeler yapÄ±yor.
Puantiye Ä°stilasÄ±
Fulardan not defterine; bikiniden parfÃ¼me kadar bu yaz her yerimiz puantiyeâ€¦
BÃ¼yÃ¼k puantiyeleri minik versiyonlarÄ±yla da kombinleyebilirsiniz.
TÄ°RÄ°L TÄ°RÄ°L
Sevimli puantiye deseni yaz mevsimi iÃ§in idealâ€¦
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