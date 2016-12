En havalÄ± adÄ±mlar

En Havalı Adımlar Yeni ayakkabı trendimiz sandaletler… Onlar sadece muhteşem görünmüyor, aynı zamanda ekstra konfor da sağlıyor. METALİK SANDALET Bantlı, bilekten bağlı, parmak arası ya da zımbalı… Gold detayın olduğu her sandalet, herhangi bir kıyafetle banko giyilir… NASIL KOMBİNLEYELİM?



• Parlak, albenili rengi en büyük avantajı. Örneğin bilekte biten geniş paça jean’lerle ya da diz boyu elbise ve eteklerle giyebilirsiniz. • Bu modeller başlı başına odak noktası olduğundan çoğunlukla siyah, beyaz ya da denim gibi düz renklerle giymeyi tercih edin. • Asla parlak renklerle giymeyin LÜKS ŞIPIDIKLAR Deri ya da güderi malzemeden yapılmış tek bantlı ya da çapraz formlu flip flop’lar şimdi her zamankinden daha şık ve lüks… NASIL KOMBİNLEYELİM? • Sigaret pantolon ya da kalem etekle harika duruyor. Aşırı sıcaklarda pantolon ya da kalem etek kumaşınız viskon gibi ince ve pamuklu doku olursa rahat edersiniz. İpucu: Daha zarif ve etkili bir görünüm için tüm kombininizin renk skalası tek rengin katmanları olsun. • Çapraz bantlı modellerin bantları, tek bantlı olanlara oranla daha incedir. Eğer taraklı bir ayak yapınız varsa bu modellerden ziyade tek ve kalın bantlı olanları kullanın. ROMA SANDALETİ Siyah, taba ya da ekru renk ağırlıklı olan Roma sandaletlerinde bileğe kadar uzanan, bağcıklı ya da ince çok bantlı modelleri deneyebilirsiniz. Spor giyim için vazgeçilmez… NASIL KOMBİNLEYELİM? • Her modeli çok eğlenceli ve şık. Üstelik birçok kıyafete de uyum sağlayabiliyor. Örneğin romantik çiçekli ya da dantel elbiselerle, maksi eteklerle giyebilirsiniz.

Flare jean'lerle de kullanabilirsiniz. Konyak rengi olanlar 70'ler trendi için birebir. • Eğer Roma sandaleti giyiyorsanız pedikürünüzü ihmal etmemelisiniz. Bordo ya da nude tonlarda oje mükemmel uyum sağlıyor, unutmayın! SÜSLÜ PÜSLÜ TERLİKLER Işıltılı taşlarla, zımbalarla, pullarla süslü ya da kendinden parlak malzemeden yapılmış süslü püslü terlikler yaz aylarında kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. NASIL KOMBİNLEYELİM? • Rahat tabanı, şıkır şıkır detaylarıyla hem rahat hem de eğlenceli görünüyor. Jean ve beyaz bir tişörtle iyi bir kombin oluşturuyor. Hatta şort, kısa tulum ve diz boyu elbiselerle şık bir yaz geçirebilirsiniz. • Bu taşlarla süslü ya da ışıltılı terlik modelleri büyük ya da taraklı ayaklar için idealdir.