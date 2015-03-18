GÃ–LGEM OL!

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Trend - Moda

edÄ±torun-secÄ±mÄ±-20150427

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EÄŸlenceye hazÄ±r olun. FarklÄ± yÃ¼z ÅŸekline ve farklÄ± bÃ¼tÃ§elere gÃ¶re bu yazÄ±n en trend gÃ¶zlÃ¼klerini bir araya getirdik.

TREND: KEDÄ° GÃ–ZLER

NASIL BÄ°R YENÄ°LÄ°K SUNUYOR?

Klasik kedi gÃ¶zlÃ¼kleri yeni sezonda degrade ve ÅŸeffaf ayrÄ±ntÄ±larla farklÄ±laÅŸÄ±yor. Stiliniz bir anda bu dekoratif Ã¶zelliklerle sihirli dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yaÅŸÄ±yor.

KÄ°MLER TAKABÄ°LÄ°R?

ÃœÃ§gen yÃ¼z ÅŸekline sahip olanlar iÃ§in ilk tercih sebebi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÃ¼zÃ¼n Ã¼st yarÄ±sÄ±nÄ± vurguladÄ±ÄŸÄ±ndan daha uygun. Yuvarlak yÃ¼zlÃ¼ler iÃ§in kedi gÃ¶zlÃ¼kler kontur kattÄ±ÄŸÄ±ndan onlar da kullanabilir.

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TREND: YUVARLAK

NASIL BÄ°R YENÄ°LÄ°K SUNUYOR?

Tek renk klasiÄŸi bir yana yazÄ±n iki renklileri Ã§ok popÃ¼ler. Kahverengi Ã¼zerine nane yeÅŸili ya da pembe gibi farklÄ± pastel tonlar Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

KÄ°MLER TAKABÄ°LÄ°R?

Kare ve oval yÃ¼zler iÃ§in Ã§ok uygun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yuvarlak hatlar yÃ¼zlerinin daha yumuÅŸak gÃ¶rÃ¼nmesini saÄŸlayacaktÄ±r.

TREND: PEMBE

NASIL BÄ°R YENÄ°LÄ°K SUNUYOR?

Camlar ister parlak ister mat olsun fark etmez ancak Ã§erÃ§eve somon pembe tonlarÄ±nda olursa en trendi seÃ§imi yapmÄ±ÅŸ olursunuz. Oval ve yuvarlak modelleriyse Ã¶ne Ã§Ä±kanÄ±.

KÄ°MLER TAKABÄ°R?

En iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼m, parlak cam ve pembe Ã§erÃ§evelerde yakalanabiliyor. YÃ¼z ÅŸeklinize gÃ¶re formunu seÃ§erek kullanabilirsiniz.

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YUVARLAK YÃœZ

Yuvarlak yÃ¼zÃ¼n daha az sert kenarlarÄ± ya da Ã§izgileri olur. Bu nedenle de yÃ¼z daha kÄ±sa ve geniÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼r. Ã–zellikle dikdÃ¶rtgen ve kare formlu gÃ¶zlÃ¼kler yÃ¼z hatlarÄ±nda illÃ¼zyon yaratacaÄŸÄ±ndan mÃ¼kemmel seÃ§im olacaktÄ±r.

ÃœÃ‡GEN YÃœZ

Kedi gÃ¶zlÃ¼kler ya da oval Ã§erÃ§eveler, Ã¼Ã§gen yÃ¼zler iÃ§in en uygun tasarÄ±mlardÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu yÃ¼z ÅŸeklinde alÄ±n geniÅŸ, Ã§ene ucu sivridir. Kedi gÃ¶zlÃ¼k ve oval formlar alnÄ± daraltÄ±p yÃ¼ze ÅŸekil verir.

KARE YÃœZ

Yuvarlak ya da ince tel Ã§erÃ§eveler, dikkat Ã§ekici renk ve romantik detaylar keskin yÃ¼z hatlarÄ±nÄ± yumuÅŸatÄ±r, proporsiyon daha etkili gÃ¶rÃ¼nÃ¼r.

OVAL YÃœZ

Her tÃ¼rlÃ¼ Ã§erÃ§eveyi kullanabilirsiniz. XL, Carry ya da pilot modelleri rahatlÄ±kla seÃ§ebilirsiniz. Modelin Ã§ok sade ya da dikkat Ã§ekici olmasÄ± ise zevkinize kalmÄ±ÅŸ.

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