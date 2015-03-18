Astrolog Sema KÄ±lÄ±Ã§ yazÄ±yor...

ASTROLOJÄ°

NÄ°SAN AYININ BURÃ‡LAR ÃœZERÄ°NDEKÄ° ETKÄ°SÄ°

(YÃ¼kselen burcunuzu Ã¶nce okumalÄ±sÄ±nÄ±z)

4 Nisanâ€™da Terazi burcunda bir Ay TutulmasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek. Tutulma Ã¶zellikle KoÃ§-Terazi burÃ§larÄ±nÄ±, ve diÄŸer Ã¶ncÃ¼ burÃ§lar YengeÃ§ ve OÄŸlakâ€™Ä± etkileyecek. Burcu, YÃ¼kselen burcu ve Ay burcu bu burÃ§lardan olanlar tutulma zamanÄ±nda kendi duygularÄ±na karÅŸÄ± esnek ve bilinÃ§li olsunlar derim. Duygusal ve ruhsal Ã§alkantÄ±larÄ±n arkasÄ±ndan yeni duygusal uyanÄ±ÅŸlar ne istediÄŸinizi ve gerÃ§ekleri su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karacak.

KOÃ‡ 21 MART-19 NISAN

KoÃ§lar, para geliyor ve gelen parayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerlere harcÄ±yorsunuz. Tutulma bir kiÅŸiyle iliÅŸkinizi yeniden deÄŸerlendirmenize neden olabilir. DeÄŸerinizi bilen insanlarla birliktesiniz. Ä°Ã§inizden yeni bir iÅŸe girenler olabilir. Ã–nemli bir iÅŸe atacaÄŸÄ±nÄ±z imza kazanÄ±mlar ve itibar getirecek.

BOÄžA 20 NISAN-20 MAYIS

BoÄŸalar, tutulma saÄŸlÄ±k ve Ã§alÄ±ÅŸma evinizde. BÃ¶brek, ÅŸeker, fÄ±tÄ±k vb rahatsÄ±zlÄ±klara dikkat edin. Ä°ÅŸ konusunda kafanÄ±zdaki planlarÄ± deÄŸiÅŸtiren geliÅŸmeler olabilir. VenÃ¼s ve Mars

burcunuzda, cazibeniz ve Ã§ekiciliÄŸinizle gÃ¶z dolduruyorsunuz. AÅŸkta ne istediÄŸinizi biliyorsunuz.

Ä°KÄ°ZLER 21 MAYIS-21 HAZIRAN

Ä°kizler, gÃ¼zel bir teklifi kabul ediyorsunuz. Bir dileÄŸiniz gerÃ§ekleÅŸiyor. Tutulma aÅŸk evinizde, duygularÄ±nÄ±zÄ± anlamanÄ±z iÃ§in ilginÃ§ olaylar olacak. SeÃ§im yapacaksÄ±nÄ±z. KÄ±skanÃ§lÄ±k krizi var. Gizli bir hayranÄ±nÄ±z olabilir, duygular ise karÅŸÄ±lÄ±klÄ±. SakarlÄ±k ve kaza riskine dikkat.

YENGEÃ‡ 22 HAZIRAN-22 TEMMUZ

YengeÃ§ler, tutulma yuva evinizde gerÃ§ekleÅŸiyor. Bu konuda deÄŸiÅŸimleri tetikleyecek. Kiminiz iÃ§inse, iÅŸ hayatÄ±nda deÄŸiÅŸim olabilir. Ailede, bir saÄŸlÄ±k problemi riski olabilir. Resmi bir konuda bir Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸacaksÄ±nÄ±z. Dost ve yakÄ±nlarla dayanÄ±ÅŸma var. AÅŸk mutlu ediyor.

ASLAN 23 TEMMUZ-22 AÄžUSTOS

Aslanlar, iÅŸ ve aile hayatÄ±nda Ã¶nemli gÃ¼ndem konularÄ± var. Bir iÅŸe imza atacaksÄ±nÄ±z. Yeni bir iÅŸ de olabilir, eski iÅŸ de yeniden karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kabilir. Talep ve beklentiniz fazla. AÅŸkta mutlusunuz, seviyor ve seviliyorsunuz. Ancak aile veya koÅŸullarda bir sorun var. SÃ¼rpriz bir hediye alabilirsiniz.

BAÅžAK 23 AÄžUSTOS-22 EYLÃœL

BaÅŸaklar, iÅŸten ayrÄ±labilirsiniz. Yeni iÅŸ arayÄ±ÅŸÄ± sonuÃ§ verebilir. Banka, sigorta iÅŸlerindeki problemi Ã§Ã¶zmelisiniz. Ortak para konusunda olumlu bir geliÅŸme var. Ãœretkenlik ve

yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼ksek. Seyahat gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. AÅŸk ancak ne istediÄŸinizi anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z krizin ardÄ±ndan mÃ¼mkÃ¼n. Aile iÃ§inde saÄŸlÄ±ÄŸa dikkat.

TERAZI 23 EYLÃœL-22 EKIM

Teraziler, Ay tutulmasÄ± burcunuzda gerÃ§ekleÅŸiyor. DolayÄ±sÄ±yla sizi duygusal Ã§alkantÄ± ve deÄŸiÅŸimler bekliyor. Ä°ÅŸbirliÄŸi veya ortak iÅŸlerle ilgili kararlar bir krizin arkasÄ±ndan olumlu bir sonuca baÄŸlanacak. KarÅŸÄ± tarafÄ±n talepleri aÄŸÄ±r basabilir. AÅŸkta ise bir konu kafanÄ±zda soru iÅŸaretleri yaratabilir.

AKREP 23 EKIM-21 KASIM

Akrepler, iliÅŸkiler Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Bir iÅŸinizde istediÄŸiniz sonucu alÄ±p gÃ¼zel bir anlaÅŸma yapabilirsiniz. Yeni bir iÅŸ veya proje gÃ¼ndemde. AÅŸkta ise duygular ve tutku yoÄŸun. Ancak kÄ±skanÃ§lÄ±k ve direnme Ã§atÄ±ÅŸma yaratabilir. Duygusal uyanÄ±ÅŸ var, bir gerÃ§eÄŸi keÅŸfetmeniz sizi ÅŸaÅŸÄ±rtacak. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za Ã¶zen gÃ¶sterin.

YAY 22 KASIM-21 ARALIK

Yaylar, tutulma aÅŸk ve idealler alanÄ±nda gerÃ§ekleÅŸiyor. Kiminiz aÅŸkta mutlu bir geliÅŸme yaÅŸarken kiminiz tam kafanÄ±za gÃ¶re bir iÅŸ veya projenin altÄ±na imza atÄ±yorsunuz. HakkÄ±nÄ±zda konuÅŸturacak, beÄŸeni ve hayranlÄ±k gÃ¶receksiniz. Ufukta bir kutlama gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Aile iÃ§inde saÄŸlÄ±ÄŸa Ã¶zen gÃ¶sterme zamanÄ±...

OÄžLAK 22 ARALIK-19 OCAK

OÄŸlaklar, kariyerinizle ilgili dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± yaÅŸatan bir geliÅŸme olabilir. Daha iyi ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in seÃ§im yapmanÄ±z gerekecek. Evle ilgili bir karar verebilirsiniz. SakarlÄ±k,

kaza ve aile Ã¼yeleri arasÄ±nda saÄŸlÄ±ÄŸa dikkat. LÃ¼ks harcamalar hesaplarÄ±nÄ±zÄ± alt Ã¼st edebilir. MÃ¼jdeli bir haber var. AÅŸkta mutlusunuz.

KOVA 20 OCAK-18 ÅžUBAT

Kovalar, tutulma uzaklar, eÄŸitim, yasal iÅŸler ve Ã¶nemli planlar evinizde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu konulardan birinde Ã§Ä±kacak krizi gÃ¼zel bir sonuca baÄŸlayacaksÄ±nÄ±z. Bir anlaÅŸma yapabilirsiniz. Ä°ÅŸbirliÄŸi ise baÅŸarÄ± getirecek. Ä°ÅŸinizi duyurmak, geniÅŸletmek iÃ§in iyi zaman.

BALIK 19 ÅžUBAT-20 MART

BalÄ±klar, tutulma saÄŸlÄ±k ve yatÄ±rÄ±m evinizde. Bu konulardan biri sizi meÅŸgul edebilir. Yeni gÃ¼zel bir iÅŸ olanaÄŸÄ± kapÄ±da. BeklediÄŸiniz parayÄ± alabilirsiniz. YakÄ±nlarÄ±nÄ±zla maddi bir konudaki Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸuyor. Eski bir aÅŸk gÃ¼ndeme geri dÃ¶nebilir, ancak kÄ±sa sÃ¼rÃ¼yor.